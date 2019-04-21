Россия объяснила признание выборов на Украине в 2014 году

Москва не стала выступать с заявлением о непризнании президентских выборов на Украине в 2014 году по просьбе Франции и Германии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Выдержки из интервью дипломата телеканалу «Звезда» приводит РИА Новости.

Лавров напомнил, что в феврале 2014-го на Украине между тогдашним президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции было заключено соглашение, которым предусматривалось в том числе создание правительства национального единства. Впоследствии оно было нарушено и в результате в стране произошел госпереворот, подчеркнул глава российской дипломатии.

Кроме того, требования новых украинских властей к меньшинствам, в том числе русскоязычным, стали причиной ряда серьезных проблем и послужили «толчком к референдуму в Крыму, когда неонацисты грозились изгнать оттуда русских и пытались силой захватить здание Верховного совета», заявил Лавров.

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Глава МИД также напомнил о первой встрече «нормандской четверки», в которой принял участие президент России Владимир Путин. Этот факт подчеркивал желание российской стороны добиться мира в Донбассе. По словам министра, российские власти исходили из того, что действующий президент Украины Петр Порошенко был избран в первую очередь благодаря обещанию решить эту проблему мирным путем.

Однако глава Украины, утверждает Лавров, доказал, что не является «президентом мира». Министр отметил, что мирный процесс планировалось запустить после подписания минских договоренностей, однако Порошенко «проявил недюжинные способности увиливать от ответственности», и поддерживают его в этом власти США.

21 апреля на Украине проходит второй тур выборов президента. В нем принимают участие Порошенко и лидер первого тура шоумен Владимир Зеленский. По данным соцопросов, Зеленского готовы поддержать более 70 процентов определившихся с выбором избирателей, а Порошенко — около 25 процентов.

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