Лавров обратился к будущим властям Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, как результаты президентских выборов на Украине могут повлиять на ситуацию в Донбассе.

«Главное, чтобы была договороспособность, и чтобы было уважение у новой или у старой власти, чтобы было уважение к международному праву, к международным обязательствам Украины», — сказал министр.

Лавров отметил, что в число этих обязательств входит резолюция Совета безопасности ООН, которая одобрила Минские договоренности, а «сердцевина» договоренностей — прямой диалог между Киевом с одной стороны и Донецком и Луганском — с другой.

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. В него вышли шоумен Владимир Зеленский, который набрал в первом туре более 30 процентов голосов, и действующий глава государства Петр Порошенко, получивший в два раза меньше. 19 апреля между кандидатами состоялись дебаты на стадионе «Олимпиский» в Киеве.

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