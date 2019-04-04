МИД России оценил выборы на Украине

Первый тур выборов президента на Украине дал должную оценку работе действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Трансляция доступна на странице ведомства в Facebook.

Дипломат отметила, что подводить итоги продолжающейся кампании рано, однако первые результаты говорят сами за себя. «Очевидно, что народ Украины, несмотря на оказываемое давление, использование и грязных технологий, и фальсификаций, дал должную оценку пятилетней деятельности Порошенко», — приводит ее слова ТАСС.

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Захарова добавила, что Киев вычеркнул жителей Донбасса из жизни Украины, не дав им голосовать. По ее словам, из-за этого они не могут повлиять на будущее страны.

МИД также призывает страны Запада удержать Киев от расшатывания неспокойной ситуации в стране в преддверии второго тура.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что в результатах первого тура выборов на Украине нет оснований ни для оптимизма, ни для пессимизма. Министр также указывал, что западные наблюдатели очень сухо описывают нарушения в ходе голосования.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во втором туре, намеченном на 21 апреля, будут бороться Зеленский с результатом в 30,24 процента и Порошенко, получивший почти вдвое меньше голосов — 15,95 процента.

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