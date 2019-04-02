Лавров рассказал об отбившемся от рук Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко не слушает европейские страны из-за американцев. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью «Московскому комсомольцу».

По словам министра, украинский лидер не выполняет минские соглашения и «не слушает ни Германию, ни Францию, потому что у него есть американские "заступники"». При этом европейским странам неловко давить на Порошенко, поскольку таким образом они признают провал своего посредничества, считает он. «То, что их "подопечный" отбился от рук, это факт», — заявил глава МИД.

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Лавров также прокомментировал прошедший на Украине первый тур президентских выборов. В его результатах он не увидел оснований ни для оптимизма, ни для пессимизма.

Глава МИД добавил, что в предварительном докладе ОБСЕ говорится о грубейших нарушениях, в том числе коррупции, подкупе и давлении на избирателей. При этом описывается происходящее очень сухо и в нейтральном ключе, отметил Лавров. «Думаю, что если бы речь шла о нас, то все эти факты подавались бы с эмоциями», — сказал он.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошли Зеленский, получивший более 30 процентов голосов, и Порошенко, чей результат оказался почти вдвое меньше. Для победы кандидатам необходимо было набрать не менее 50 процентов голосов плюс один голос. Имя нового президента Украины назовут до 1 мая.

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