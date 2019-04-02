Украина начала отгораживаться от страны Евросоюза

В Закарпатской области Украины Мукачевский пограничный отряд начал установку заградительного забора на линии государственной границы с Румынией. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщается на сайте Госпогранслужбы страны.

Как уточнили в ведомстве, работы начались из-за роста числа попыток незаконного пересечения границы.

Отмечается, что местные жители выступили против усиления границы. «К месту проведения работ прибыла группа молодых людей, примерно 40 человек, с требованием остановить установку ограждения», — говорится в сообщении.

Протестующие хотели помешать пограничникам и пытались их провоцировать. Кроме того, они перекрыли автомобильную дорогу Рахов — Мукачево. Сотрудники Госпогранслужбы продолжают вести работы и фиксируют действия местных жителей.

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На место прибыл председатель местного сельсовета, также там дежурят полицейские.

29 марта стало известно о том, что Госпогранслужба Украины усилила меры безопасности на границе с Россией. Это было сделано из-за избирательной кампании и в преддверии выборов президента страны. В частности, были усилены пограничные наряды как в пунктах пропуска, так и вне их.

В сентябре 2017 года президент Румынии Клаус Йоханнис отказался от запланированной на октябрь поездки в Киев в связи с принятием украинским парламентом нового закона об образовании, который фактически вводил запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. По его словам, это нарушает права проживающих на Украине национальных меньшинств.

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