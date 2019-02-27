В НАТО указали Украине на дискриминацию венгров

Страны НАТО поддерживают Венгрию в вопросе украинского закона об образовании, дискриминирующего языковые меньшинства. Об этом заявила заместитель генерального секретаря альянса Роуз Геттемюллер, сообщается на официальном сайте организации.

«Союзники выражают солидарность с Венгрией в том, что касается закона об образовании на Украине. В Брюссельской декларации и в оценке годовой программы Украины все союзники настаивают на том, чтобы Украина последовала рекомендациям Венецианской комиссии», — сказала Геттемюллер, выступая в Будапеште на конференции венгерского министерства иностранных дел.

В том же заявлении она поблагодарила Венгрию за поддержку Украины в конфликте с Россией и осудила Москву за нарушение ракетного договора.

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Европейская комиссия за демократию через право, известная как Венецианская комиссия, в 2017 году раскритиковала закон об образовании, принятый украинским правительством. Новая норма использования украинского языка в школах, посчитали в ЕС, может дискриминировать языковые меньшинства страны, а сроки, в которые предполагается привести ее к исполнению, могут негативно сказываться на качестве образования.

В числе угнетаемых новым законом меньшинств оказались и венгры, проживающие в украинском Закарпатье. В сентябре 2018 года депутат Верховной Рады Иван Винник заявил, что Венгрия раздает закарпатским этническим венграм паспорта и в целом ведет на против Украины агрессивную гуманитарную политику, сравнимую с действиями России в Крыму.

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