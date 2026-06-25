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08:41, 25 июня 2026Бывший СССР

Российские войска уничтожили десятки штурмовиков ВСУ в приграничном регионе Украины

Российские войска уничтожили десятки штурмовиков ВСУ в Сумской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Российские войска уничтожили десятки штурмовиков 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной Сумской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе Уланово были уничтожены десятки штурмовиков 425-го ошп "Скала"», — рассказал собеседник агентства.

До этого о серьезных потерях подразделения сообщал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, сейчас большую часть полка составляют принудительно мобилизованные заключенные.

Ранее силовики сообщили, что врио командира 58-й мотопехотной бригады ВСУ обменял 50 военнослужащих на внедорожник. Утверждается, что бойцы отправились служить в 119-ю бригаду терробороны и были почти полностью уничтожены в Сумской области.

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