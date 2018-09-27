Венгрия приготовилась к обмену ударами с Украиной

Венгрия готова выдворить украинского дипломата того же уровня в случае высылки своего консула в городе Берегово Закарпатской области Украины. Об этом в четверг, 27 сентября, ТАСС заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Украинский коллега [Павел Климкин] спросил меня, буду ли я отзывать нашего консула после этого инцидента (публикации в интернете видеороликов с выдачей в венгерском консульстве в городе Берегово венгерских документов — прим. «Ленты.ру»), и я ответил, что у меня нет причин его отзывать, так как он не сделал ничего нарушающего венгерское или международное законодательство», — сказал он.

Затем Климкин, по словам Сийярто, пообещал, что Киев вышлет консула из Украины. «Я ответил: хорошо, но это не останется без реакции. Я выдворю одного из украинских дипломатов того же уровня из Венгрии», — рассказал Сийярто.

26 сентября Павел Климкин пообещал венгерскому визави, что венгерский дипломат будет выслан из консульства в городе Берегово, если Будапешт не отзовет его самостоятельно. Киев занял такую позицию после того, как Климкин и Сийярто не смогли согласовать общую позицию в связи с выдачей венгерских документов гражданам Украины в Закарпатской области.

Неделей ранее украинское государственное информационное агентство «Укринформ» опубликовало видеоролик, на котором, как утверждалось, показана процедура вручения венгерских паспортов жителям Закарпатья. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага, а представители Будапешта просили новоиспеченных граждан «скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства». Позже выяснилось, что в Закарпатье выдавались, вероятнее всего, не паспорта, а другие документы.

Будапешт увязал публикацию видео с грядущей избирательной кампанией на Украине и попыткой выиграть голоса с помощью антивенгерских настроений.

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