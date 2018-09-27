Украина пообещала в ближайшее время выдворить консула Венгрии

Глава МИД Украины Павел Климкин предложил венгерскому коллеге Петеру Сийярто в ближайшие дни отозвать консула из Закарпатской области. В противном случае Украина объявит его персоной нон грата, сообщает УНИАН.

Киев занял такую позицию после того, как Климкин и Сийярто не смогли согласовать общую позицию в связи с выдачей венгерских паспортов гражданам Украины в Закарпатской области. «Сийярто не хочет принимать нашу точку зрения. Проблема не только в выдаче паспортов. Вторая фундаментальная проблема, почему Венгрия нарушает международное право и законодательство Украины. Если она хочет выдавать паспорта, то согласно Венской конвенции о консульских сношениях пусть спросит у нас об этом, но мы этого не позволяем», — сказал глава украинской дипломатии.

«Я предложил господину Сийярто самому отозвать консула... Если соответствующего решения в ближайшие дни не произойдет, генеральный консул Венгрии в Берегово поедет домой. Это безусловно».— подчеркнул министр.

19 сентября украинское государственное информационное агентство «Укринформ» опубликовало видеоролик, на котором, как утверждалось, показана процедура вручения венгерских паспортов жителям Закарпатья. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага, а представители Будапешта просили новоиспеченных граждан «скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства». Позже выяснилось, что в Закарпатье выдавались, вероятнее всего, не паспорта, а другие документы.

Будапешт увязал публикацию видео с грядущей избирательной кампанией на Украине и попыткой выиграть голоса с помощью антивенгерских настроений.

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