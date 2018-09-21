В украинском регионе удивились скандалу из-за раздачи венгерских документов

Консульства Венгрии в городах Берегово и Ужгород Закарпатской области Украины предоставляют венгерское гражданство местным жителям уже на протяжении семи лет. Об этом агентству УНН рассказал пресс-секретарь Закарпатской областной государственной администрации Ярослав Галас.

«Это немного странная ситуация, что сейчас такой резонанс вызывает видеозапись того факта, который известен уже семь лет», — отметил Галас. Он напомнил, что закон об упрощенном предоставлении гражданства Венгрии был принят в этой стране еще в 2010 году.

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По его словам, венгерское гражданство получили уже около 100 тысяч жителей Закарпатья. Кроме того, Галас отметил, что нет никаких правовых оснований забирать у этих людей венгерские паспорта.

Поводом к заявлению послужил опубликованный украинским государственным информационным агентством «Укринформ» видеоролик. Утверждалось, что на видео показана процедура вручения венгерских паспортов жителям Закарпатья. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

Киев пригрозил выслать венгерского консула, Будапешт обвинил авторов видео в недобросовестном ведении избирательной кампании.

Позже выяснилось, что в Закарпатье выдавались, вероятнее всего, не паспорта, а другие документы.

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