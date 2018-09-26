Бывший СССР
 
Последние новости
Опубликовано видео с заходящим в переговорную с Лавровым Порошенко
США вручили Порошенко декларацию о непризнании присоединения Крыма к России
В Азии впервые задумались о легализации марихуаны
Невменяемый пассажир захотел зарядить телефон в кабине пилота
Вдова Вороненкова вышла замуж и пожалела об этом
Бывших дагестанских чиновников уличили в давлении на свидетелей
Российских чиновников премировали за лайки
«Лента» стала местом рождения человека
Украина подсчитала потери от «Северного потока-2»
Москвич решил дождаться нового iPhone в комфорте и попал в полицию 
Новости партнеров

Венгрия ополчилась на Порошенко

Перейти в «Мою Ленту»
Петр Порошенко

Украинские власти продолжат притеснять проживающих в стране этнических венгров, пока президентом Украины является Петр Порошенко. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщается на сайте МИД республики.

«Пока Украину возглавляет нынешний президент, разжигание ненависти к венграм со стороны украинского государства не прекратится, поскольку президент считает, это способ получить определенную общественную поддержку, потому что его нынешняя поддержка незначительна», — указал министр.

По его мнению, к изменению ситуации могут привести выборы президента Украины, запланированные на март 2019 года.

На встрече со своим украинским коллегой Павлом Климкиным Сийярто подтвердил, что Будапешт вышлет украинского консула, работающего в Венгрии, если Киев пойдет на высылку венгерского консула из города Берегово Закарпатской области. Также Сийярто указал, что все процедуры, сопутствующие процессу предоставления венгерского гражданства жителям Украины, соответствуют как венгерскому, так и международному праву.

Сийярто подчеркнул, что Украина в течение последних полутора лет систематически нарушает права проживающих в этой стране этнических венгров. В свою очередь, Будапешт будет придерживаться своей политики блокирования стремления Украины к европейской и евроатлантической интеграции до тех пор, пока Киев не изменит свою политику разжигания антивенгерских настроений, добавил министр.

19 сентября украинское государственное информационное агентство «Укринформ» опубликовало видеоролик, на котором, как утверждалось, показана процедура вручения венгерских паспортов жителям Закарпатья. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага, а представители Будапешта просили новоиспеченных граждан «скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства». Позже выяснилось, что в Закарпатье выдавались, вероятнее всего, не паспорта, а другие документы.

Киев пригрозил выслать из Берегово венгерского консула, Будапешт, в свою очередь, увязал публикацию видео с грядущей избирательной кампанией на Украине и попыткой выиграть голоса с помощью антивенгерских настроений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Венгрия пообещала выслать украинского консула
В украинском регионе удивились скандалу из-за раздачи венгерских документов
Украинский МИД обозначил «красную линию» для Венгрии
Объяснена раздача венгерских документов жителям Украины
Венгрия ответила на угрозы Украины
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0125 сентября

«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»

Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
20:04Сегодня

США вручили Порошенко декларацию о непризнании присоединения Крыма к России

19:5325 сентября

Госдеп поддержал предоставление автокефалии Украине

19:41Сегодня

Опубликовано видео с заходящим в переговорную с Лавровым Порошенко

Бывший СССР00:0110 сентября

«Кто на Украине не за нас, тот против нас»

Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
20:0425 сентября

Азербайджан пообещал сбивать армянские самолеты над Карабахом

18:42Сегодня

Чехия отказалась массово раздавать паспорта украинцам

17:49Сегодня

Закупку Киевом французских вертолетов сочли шагом к обнищанию Украины

Бывший СССР00:0224 сентября

Красные отцы украинской нации

Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
17:13Сегодня

Названо условие быстрого прекращения войны в Донбассе

19:1325 сентября

В Таджикистане запретили домашнее обрезание

16:56Сегодня

Украина задумалась о создании лунной базы

Россия
Массовые протесты в Ингушетии
Власти хотели тайно передать земли республики Чечне. Местные жители против
«Есть шутки про геев, льстецов и блудниц»
Duran нарисовал тысячи комиксов. Но россиян сажают только за одну его картинку
«Выбегать на площади голыми — перебор»
Она обливает мужчин в метро. Но не считает себя феминисткой и голосует за Путина
Мощный взрыв на автозаправке в Чечне попал на видео
Россиянка и азербайджанец четыре года держали рабов и сделали ремонт
Евкуров сообщил подробности договора с Кадыровым
Кадыров и Евкуров договорились о границе Чечни и Ингушетии
Все материалы
Мир
«Правда никому не нужна»
Зачем российские наемники едут в Афганистан
Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы
США разоружатся на Ближнем Востоке
Китай отказался пустить американский военный корабль в свой порт
Европейские подростки перепили российских
Стала известна причина смеха над Трампом в Генассамблее
Полицейский в США спас жизнь автомобилистки и попал на видео
Все материалы
Бывший СССР
«Главное — не повторять ошибок Украины. Иначе разорвут»
Президент Молдавии Игорь Додон о вступлении в Евросоюз и дружбе с Путиным
Живи тихо, умри скоро
От этих детей отказались родители. Их дни пройдут в изоляции и забвении
Красные отцы украинской нации
Большевики хотели укрепить власть на окраинах. Так появились настоящие украинцы
США вручили Порошенко декларацию о непризнании присоединения Крыма к России
Опубликовано видео с заходящим в переговорную с Лавровым Порошенко
«На Украине — народ украинский»
Революция дала малороссам шанс на независимость. Они его упустили
Венгрия ополчилась на Порошенко
Все материалы
Экономика
«Они держат нас за яйца»
Секс, наркотики, блокчейн: что творилось на главной сходке любителей криптовалют
«Роснефть» и инновации
Концерн раскрыл секреты последних разработок
Самый экологичный и безопасный
«КамАЗ» показал, на что способен московский электробус
«Черкизово» наказали за просрочку
Украина подсчитала потери от «Северного потока-2»
США пригрозили Евросоюзу за попытку обойти санкции
«Газпром» проворонил утечку газа
Все материалы
Силовые структуры
Тамбовская ОПГ начала охоту на свидетелей
За неделю в Петербурге совершены два громких покушения
«Они все так же готовы взяться за оружие и пролить кровь»
 
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Бывших дагестанских чиновников уличили в давлении на свидетелей
Российский заключенный угнал машину тюремщиков и сбежал из колонии
Второго за две недели российского участкового нашли с простреленной головой
Погибший за решеткой вор в законе Вагон жаловался на угрозы оперативников
Все материалы
Наука и техника
«Живых затолкали в паровозную топку»
Почему коммунисты потеряли Приморье и при чем тут украинские националисты
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Брайан УонсинкСплошное наедалово
Он годами учил людей правильно питаться. Его обман раскрыли слишком поздно
Раскрыта реальная стоимость iPhone Xs
«Японский Перельман» ошибся
«Бастион» впервые применили в Арктике
На Марсе нашли гигантскую зону жизни
Все материалы
Спорт
«Часто спрашивали: кто ты вообще такая?»
Она заработала миллионы и почти догнала Шарапову. Но звездой ее сделал не теннис
«Реал» и «Барселона» приготовили десятки миллионов евро на мексиканца
Перепалка Моуринью с чемпионом мира попала на видео
Bwin посмеялся над фигуркой Головина на французском ТВ
Вратарь сборной России рассказал о нехватке денег на операцию
Олимпийский чемпион времен СССР скончался
Российский футболист сравнил себя с шахтером
Все материалы
Культура
Виктор Пелевин Диалоги вагины
Виктор Пелевин о деньгах, счастье и феминизме
Возбуждая желание
Супермодели и знаменитости на лучших фотографиях последних 100 лет
«Никто из актеров не был обдолбан»
Гаспар Ноэ о съемках «Экстаза», первом трипе и связи оргазма со смертью
Назван неожиданный автор слухов о переезде Орбакайте в США
Актриса Галина Польских попала в больницу
Рэпер Lil Xan попал в больницу после передозировки острым «Читосом»
Актер из «Как я встретил вашу маму» найден мертвым
Все материалы
Интернет и СМИ
Жизнь за гранью
Лучшие фотографы мира показали, как выглядят реальные боль, нищета и смерть
Обнаженные тела в рекламе мороженого взбесили пользователей сети
«Интернет потерпел крах»
В сети бушуют цензура и блокировки. Но есть способ спастись
На картах Google рассмотрели лох-несское чудовище
Обновление Google Chrome поставило пользователей под угрозу
Ребенок ворвался в прямой эфир новостей и сорвал выпуск
Снимок мужчины с ребенком в туалете обнажил неожиданную проблему отцовства
Все материалы
Ценности
«В каждом негре есть частичка бандита»
Как одевались самые опасные черные гангстеры
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Трехгрудка
Изощрения и извращения Миланской недели моды
Фанатов поразило старое лицо на школьной фотографии Ким Кардашьян
Обнаженное тело самой полной в мире модели всполошило фанатов
Названа лучшая одежда осени
Модный провал Меган Маркл попытались оправдать
Все материалы
Путешествия
«Бомжи? Мы просто живем, где нравится»
Нудисты, волны и зеленое вино: зачем россиянам ехать в Португалию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Тролли не дураки покушать»
Почему россияне должны съездить в финскую глубинку
Впервые летевший на самолете пассажир перепутал аварийную дверь с туалетом
Очередное варварское обращение с багажом сняли на видео
Англичанин прожил две недели в российском аэропорту
Авиакомпания продала пассажирам билеты на несуществующие места
Все материалы
Из жизни
«А как вы хотели? Вы же чужую страну приехали покорять!»
Рассказ россиянина о жизни в США
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
По ту сторону
Эти корабли-призраки остаются загадками. Их пассажиры просто исчезли
«Мертвый» младенец воскрес в морге
Пингвины-геи устроили похищение птенца у плохих родителей
Белый кит заблудился и приплыл к Лондону
Поклонники вычислили беременность Меган Маркл по волосам
Все материалы
Черное зеркало
Зачем Lexus ставит камеры вместо зеркал и почему этого не сделали раньше?
Раритеты на прокачку
Если бы классические суперкары за десятки миллионов рублей кто-то решился тюнинговать
Масштабируй это!
Тестируем самый компактный Lexus, который скоро станет самым популярным в классе
Эвакуаторные войны
Как владельцы машин противятся эвакуации своих транспортных средств
Hyundai построила «заряженного» конкурента Skoda Octavia RS
Блогер снял на видео свой горящий Jeep Wrangler
Brabus сделал новый «Гелик» 700-сильным
Все материалы
Дом
Сдачу оставят
Россияне нашли способ нажиться на своих квартирах. Получится не у всех
Главное — успеть
В Москве исчезают квартиры-студии. Это навсегда?
«Ты же дура, не умеешь ничего»
Секретарша вышла замуж за москвича с квартирой. Ее жизнь превратилась в кошмар
России предрекли ипотечный провал
Проблему обманутых покупателей квартир пообещали решить за четыре года
Названа стоимость самых дешевых апартаментов Москвы
Самую маленькую квартиру России обнаружили в Подмосковье
Все материалы