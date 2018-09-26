Венгрия ополчилась на Порошенко

Украинские власти продолжат притеснять проживающих в стране этнических венгров, пока президентом Украины является Петр Порошенко. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщается на сайте МИД республики.

«Пока Украину возглавляет нынешний президент, разжигание ненависти к венграм со стороны украинского государства не прекратится, поскольку президент считает, это способ получить определенную общественную поддержку, потому что его нынешняя поддержка незначительна», — указал министр.

По его мнению, к изменению ситуации могут привести выборы президента Украины, запланированные на март 2019 года.

На встрече со своим украинским коллегой Павлом Климкиным Сийярто подтвердил, что Будапешт вышлет украинского консула, работающего в Венгрии, если Киев пойдет на высылку венгерского консула из города Берегово Закарпатской области. Также Сийярто указал, что все процедуры, сопутствующие процессу предоставления венгерского гражданства жителям Украины, соответствуют как венгерскому, так и международному праву.

Сийярто подчеркнул, что Украина в течение последних полутора лет систематически нарушает права проживающих в этой стране этнических венгров. В свою очередь, Будапешт будет придерживаться своей политики блокирования стремления Украины к европейской и евроатлантической интеграции до тех пор, пока Киев не изменит свою политику разжигания антивенгерских настроений, добавил министр.

19 сентября украинское государственное информационное агентство «Укринформ» опубликовало видеоролик, на котором, как утверждалось, показана процедура вручения венгерских паспортов жителям Закарпатья. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага, а представители Будапешта просили новоиспеченных граждан «скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства». Позже выяснилось, что в Закарпатье выдавались, вероятнее всего, не паспорта, а другие документы.

Киев пригрозил выслать из Берегово венгерского консула, Будапешт, в свою очередь, увязал публикацию видео с грядущей избирательной кампанией на Украине и попыткой выиграть голоса с помощью антивенгерских настроений.

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