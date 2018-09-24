Венгрия пообещала выслать украинского консула

Если украинские власти примут решение выслать из страны венгерского консула в Берегово (Закарпатская область), Будапешт вышлет украинского дипломата того же ранга. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Origo.

«Но, надеюсь, этого можно избежать», — сказал он.

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Министр подтвердил, что проведет встречу со своим украинским коллегой Павлом Климкиным на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Также Сийярто полагает, что в последнее время на Украине усилились антивенгерские настроения, что, по его мнению, объясняется приближением президентских и парламентских выборов в этой стране.

19 сентября украинское государственное информационное агентство «Укринформ» опубликовало видеоролик, на котором, как утверждалось, показана процедура вручения венгерских паспортов жителям Закарпатья. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага. Позже выяснилось, что в Закарпатье выдавались, вероятнее всего, не паспорта, а другие документы.

Киев пригрозил выслать венгерского консула, Будапешт обвинил авторов видео в недобросовестном ведении избирательной кампании.

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