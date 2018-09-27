СБУ заинтересовалась раздачей венгерских документов в Закарпатье

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по факту выдачи венгерских документов жителям Закарпатской области страны. Об этом в четверг, 27 сентября, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает телеканал NewsOne.

«Соответствующее производство зарегистрировано. СБУ ведет следствие, мы ведем процессуальный надзор. Получение двойного гражданства категорически запрещено украинской конституцией. Если есть доказательства о получении двойного гражданства — это должно наказываться», — сказал он.

Луценко пообещал, что украинцы с двойным гражданством будут лишены гражданства Украины. «Двух гражданств быть не может. Помните дело экс-нардепа Андрея Артеменко, когда президент лишил его украинского гражданства (в 2017 году депутат Верховной Рады Андрей Артеменко был лишен украинского гражданства указом президента страны Петром Порошенко, поскольку еще в 2005 году стал гражданином Канады, через две недели у Артеменко забрали и депутатский мандат — прим. «Ленты.ру»). Если в ходе следствия будут установлены случаи в отношении других лиц, действие будет таким же — лишение украинского гражданства», — уточнил он.

19 сентября Украинское государственное информационное агентство «Укринформ» опубликовало видеоролик, на котором, как утверждалось, показана процедура вручения венгерских паспортов жителям Закарпатья. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага, а представители Будапешта просили новоиспеченных граждан «скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства». Позже выяснилось, что в Закарпатье выдавались, вероятнее всего, не паспорта, а другие документы.

Будапешт увязал публикацию видео с грядущей избирательной кампанией на Украине и попыткой выиграть голоса с помощью антивенгерских настроений. Глава МИД Украины Павел Климкин предложил венгерскому коллеге Петеру Сийярто в ближайшие дни отозвать консула из Берегово, в противном же случае Киев объявит консула персоной нон грата.

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