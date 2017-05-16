Рада отобрала депутатский мандат у автора идеи о передаче Крыма в аренду

Депутаты Верховной Рады в ходе заседания 16 мая проголосовали за проект постановления о досрочном прекращении полномочий парламентария Андрея Артеменко. Решение поддержали 244 народных избранника. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

30 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады. Ранее прекратить гражданство Артеменко потребовала Генпрокуратура Украины.

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20 февраля Артеменко рассказал о своих предложениях по снятию санкций с России и нормализации отношений между Москвой и Киевом. По его словам, полуостров надо передать в аренду на 30-50 лет, после чего провести референдум по вопросу принадлежности региона. Документ с этим планом парламентарий отправил в администрацию президента США Дональда Трампа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что ему сложно комментировать идею Артеменко. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса о сдаче России в аренду Крыма, ее же региона, в представленном «плане» абсурдна.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, во время которого большинство проголосовавших поддержали такое решение. Киев признать результаты плебисцита отказался. Москва подчеркивает, что процедура была проведена в соответствии с нормами международного права. Российские официальные лица неоднократно отмечали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт.