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08:50, 25 июня 2026Бывший СССР

ВСУ отравили болото близ Гришино

Боец Гиза: ВСУ отравили болото близ Гришино, используемое российскими бойцами
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отравили воду в болоте близ Гришино, которое использовали российские штурмовики. Об этом рассказал разведчик с позывным Гиза, передает РИА Новости.

«Болото не такое большое было, метров 200, надо было пересечь. Командование нам сразу сообщило глубину болота, мы были к этому готовы», — рассказал Гиза, отметив, что штурмовики двигались через болото, чтобы избежать перемещения по открытой местности.

На следующий день, по его словам, другое пехотное подразделение получило отравления и ожоги, когда попыталось войти в воду.

10 марта стало известно, что президент России Владимир Путин наградил солдата, который больше двух месяца в одиночку оборонял позиции в районе села Гришино. Все это время боеприпасы солдату поставляли при помощи коптеров.

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