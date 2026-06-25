Боец Гиза: ВСУ отравили болото близ Гришино, используемое российскими бойцами

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отравили воду в болоте близ Гришино, которое использовали российские штурмовики. Об этом рассказал разведчик с позывным Гиза, передает РИА Новости.

«Болото не такое большое было, метров 200, надо было пересечь. Командование нам сразу сообщило глубину болота, мы были к этому готовы», — рассказал Гиза, отметив, что штурмовики двигались через болото, чтобы избежать перемещения по открытой местности.

На следующий день, по его словам, другое пехотное подразделение получило отравления и ожоги, когда попыталось войти в воду.

10 марта стало известно, что президент России Владимир Путин наградил солдата, который больше двух месяца в одиночку оборонял позиции в районе села Гришино. Все это время боеприпасы солдату поставляли при помощи коптеров.