16:54, 10 марта 2026Россия

Путин узнал про 68 дней оборонявшего позиции в одиночку бойца СВО и дал обещание

Путин пообещал наградить бойца, который 68 дней удерживал позиции у Гришина ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал наградить бойца, который 68 дней в одиночку оборонял позиции в районе села Гришино на красноармейском направлении. О военнослужащем он узнал от главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина в ходе встречи в Кремле, пишет РИА Новости.

По словам Пушилина, 21-летний военнослужащий из Самары участвовал в штурмовых операциях, но когда его группа зашла в донецкий поселок, боец остался один. «Он удерживал позиции 68 дней, Владимир Владимирович, 68 дней. Сейчас с командованием разговаривал, это 51-я армия, Южный военный округ», — рассказал глава ДНР.

Все это время боеприпасы солдату поставляли при помощи коптеров. Через два месяца его удалось эвакуировать, однако врачам пришлось ампутировать военному обе ступни.

Путин заверил, что переговорит с командующим и боец получит достойную награду. «Конечно, все сделаем для того, чтобы помочь ему и с медицинской точки зрения, поддержать, сделать все, чтобы он чувствовал себя полноценным человеком», — пообещал президент.

Ранее стало известно о бойце из Якутии, который месяц в одиночку удерживал оборону села Бурлацкое в ДНР. Утверждается, что за это время он отразил шесть контратак и ликвидировал 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

