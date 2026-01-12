Российский боец месяц в одиночку оборонял населенный пункт в ДНР

Боец из Якутии Дмитриев месяц в одиночку удерживал оборону села Бурлацкое в ДНР

Боец из Якутии Ион Дмитриев месяц в одиночку удерживал оборону населенного пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом он рассказал в беседе с RT, опубликованной в Telegram.

По словам мужчины, который отправился на специальную военную операцию добровольно, в феврале его штурмовую группу отправили на зачистку села Бурлацкое. В результате Дмитриев оказался единственным выжившим. «Отбивал атаки противника, как мог, удерживал позицию всеми силами. Мне, конечно, помогла поддержка командования: я с ними поддерживал связь через рацию, также они снабжали меня всем необходимым с помощью дронов», — поделился он.

Утверждается, что таким образом боец оборонял Бурлацкое с 22 февраля до 22 марта, отразив шесть контратак и ликвидировав 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Только месяц спустя к нему прорвался сослуживец. «Он чудом смог пройти ко мне — с неба его атаковали дроны, по нему постоянно работали вражеские расчеты. Но он добрался. Конечно, вдвоем стало полегче», — рассказал Дмитриев.

За проявленный героизм ему вручили орден Мужества.

Ранее российский солдат с позывным Проха в одиночку отбил позицию ВСУ в боях за населенный пункт Нью-Йорк в ДНР. Как рассказали в Минобороны, военнослужащий подорвался на растяжке, но, несмотря на это, продолжил бой и занял огневую точку противника.