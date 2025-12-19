Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:41, 19 декабря 2025Россия

Раненый российский боец в одиночку отбил позицию ВСУ

Минобороны: Раненый российский боец в одиночку отбил позицию ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Global Look Press

Раненый российский боец с позывным Проха в одиночку отбил позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дождался помощи. Его историю публикует Минобороны в официальном Telegram-канале.

Сообщается, что при освобождении населенного пункта Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР) военнослужащий получил ранение — подбираясь к опорному пункту ВСУ, он задел растяжку и подорвался. Несмотря на это, он в одиночку отбил огневую точку противника — ликвидировал двоих украинских солдат и обратил оставшуюся часть группы в бегство.

По словам Прохи, в общей сложности в блиндаже находились пять бойцов ВСУ. «Один был как наблюдатель. С ним я разобрался в первую очередь. Второй внутри рыл «лисьи норы», видимо подготавливал укрытия на случай минометного обстрела. Оставшиеся трое выходили на связь по радиостанции. Заслышав стрельбу, они сразу отступили, покинув блиндаж», — рассказал боец.

Затем вместе с подоспевшими сослуживцами отразил все последовавшие за этим контратаки противника. После этого раненых российских военных эвакуировали с поля боя, а Проха остался на позиции и еще две недели нес боевое дежурство.

«Было понимание, что надо пересилить самого себя и выполнить задачу. И я ее выполнил», — отметил Проха.

Ранее сообщалось, что российский штурмовик Константин Чупин в течение недели в одиночку удерживал позицию в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине после того, как вывел с поля боя раненых сослуживцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три страны юридически отказались финансировать Киев

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    Россия отказалась идти на компромисс в отношении размещения на Украине войск НАТО

    Венгрия заявила о готовности принять у себя встречу президентов России и США

    Два землетрясения обрушились на российский регион

    Порнозвезда пожаловалась на неумение мужчин заниматься сексом

    Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за новогоднюю елку

    Раскрыты подробности вспышки туберкулеза в российской школе

    Безработного россиянина обязали выплатить полмиллиона за сообщения в Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok