Минобороны: Раненый российский боец в одиночку отбил позицию ВСУ

Раненый российский боец с позывным Проха в одиночку отбил позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дождался помощи. Его историю публикует Минобороны в официальном Telegram-канале.

Сообщается, что при освобождении населенного пункта Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР) военнослужащий получил ранение — подбираясь к опорному пункту ВСУ, он задел растяжку и подорвался. Несмотря на это, он в одиночку отбил огневую точку противника — ликвидировал двоих украинских солдат и обратил оставшуюся часть группы в бегство.

По словам Прохи, в общей сложности в блиндаже находились пять бойцов ВСУ. «Один был как наблюдатель. С ним я разобрался в первую очередь. Второй внутри рыл «лисьи норы», видимо подготавливал укрытия на случай минометного обстрела. Оставшиеся трое выходили на связь по радиостанции. Заслышав стрельбу, они сразу отступили, покинув блиндаж», — рассказал боец.

Затем вместе с подоспевшими сослуживцами отразил все последовавшие за этим контратаки противника. После этого раненых российских военных эвакуировали с поля боя, а Проха остался на позиции и еще две недели нес боевое дежурство.

«Было понимание, что надо пересилить самого себя и выполнить задачу. И я ее выполнил», — отметил Проха.

Ранее сообщалось, что российский штурмовик Константин Чупин в течение недели в одиночку удерживал позицию в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине после того, как вывел с поля боя раненых сослуживцев.