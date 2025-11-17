Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:08, 17 ноября 2025Россия

Российский штурмовик вывел раненых и неделю в одиночку удерживал позицию в зоне СВО

Российский штурмовик в течение недели в одиночку удерживал позицию в зоне СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Штурмовик Вооруженных сил России (ВС РФ) Константин Чупин в течение недели в одиночку удерживал позицию в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине после того, как вывел с поля боя раненых сослуживцев. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, во время продвижения российская штурмовая группа оказалась под артиллерийским обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. Чупину пришлось оперативно эвакуировать раненых сослуживцев и в одиночку продолжать продвижение.

Сообщается, что российскому штурмовику удалось быстро подобраться к опорному пункту — он избежал огня артиллерии, но попал под пулеметный обстрел. Чупин смог вычислить пулеметную точку противника и уничтожить ее, а затем атаковать противника с фланга гранатами.

В течение семи суток он удерживал взятую позицию, обеспечив продвижение российских штурмовых групп.

Ранее сообщалось, что боец СВО из Башкирии в одиночку уничтожил украинскую диверсионную группу. Россиянин получил медаль «За храбрость» II степени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России останавливает производство крупнейший кремниевый завод. Виной тому стал Китай

    В доме выловленного из московского пруда ребенка нашли возможное орудие расправы

    Москвичам посоветовали пересесть на метро

    Джиган захотел спасти брак с Оксаной Самойловой

    В МИД отреагировали на заявление Писториуса о войне с Россией

    Лолита назвала себя тарелочницей

    Финляндия начала военные учения недалеко от российской границы

    Россиян выселили из квартир в Египте

    Белоусов поздравил занявших населенный пункт в Запорожской области военных

    В российском аэропорту пьяный мойщик пробил пассажирский самолет стремянкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости