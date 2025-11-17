Российский штурмовик вывел раненых и неделю в одиночку удерживал позицию в зоне СВО

Штурмовик Вооруженных сил России (ВС РФ) Константин Чупин в течение недели в одиночку удерживал позицию в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине после того, как вывел с поля боя раненых сослуживцев. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, во время продвижения российская штурмовая группа оказалась под артиллерийским обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. Чупину пришлось оперативно эвакуировать раненых сослуживцев и в одиночку продолжать продвижение.

Сообщается, что российскому штурмовику удалось быстро подобраться к опорному пункту — он избежал огня артиллерии, но попал под пулеметный обстрел. Чупин смог вычислить пулеметную точку противника и уничтожить ее, а затем атаковать противника с фланга гранатами.

В течение семи суток он удерживал взятую позицию, обеспечив продвижение российских штурмовых групп.

Ранее сообщалось, что боец СВО из Башкирии в одиночку уничтожил украинскую диверсионную группу. Россиянин получил медаль «За храбрость» II степени.