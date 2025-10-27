Боец СВО в одиночку уничтожил украинскую диверсионную группу

Боец СВО из Башкирии в одиночку уничтожил украинскую диверсионную группу

Боец СВО из Башкирии в одиночку уничтожил украинскую диверсионную группу. Об этом сообщает издание «Янаульские зори» со ссылкой на главу Демского района Уфы Ивана Иванова.

Мужчина подписал контракт с Вооруженными силами России в августе 2023 года. Службу он проходит в воздушно-десантных войсках.

Описанный Ивановым эпизод произошел в Суджанском районе Курской области — вероятно, во время боев в российском приграничье. Солдат обнаружил украинскую ДРГ и решил вступить с ней в неравный бой. Он закидал солдат противника гранатами, затем отработал по цели из стрелкового оружия. За это россиянин получил медаль «За храбрость» II степени.

В сентябре в Курской области была уничтожена еще одна украинская ДРГ. Она пыталась прорваться в приграничье в районе поселка Теткино.