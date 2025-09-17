Россия
12:37, 17 сентября 2025Россия

Российские военные вступили в бой с диверсантами ВСУ в приграничье

МО России: Бойцы группировки войск «Север» уничтожили диверсантов под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Бойцы группировки войск «Север» Воооруженных сил России вступили в бой с украинскими диверсантами у границы Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) в Telegram.

Согласно предоставленной МО информации, диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пыталась прорваться в приграничье в районе поселка Теткино, однако в ходе боевого столкновения была уничтожена.

Как отмечал военный корреспондент Александр Сладков, ВСУ пытаются открыть еще один диверсионный участок фронта. Он указал, что в то время как российским спецслужбам удается контролировать ситуацию с ДРГ под Курском, Брянском и Белгородом, украинские военные пытаются совершать диверсии в других регионах.

Ранее стало известно, что на железнодорожных путях в Орловской области произошел взрыв. Его жертвами стали два росгвардейца.

