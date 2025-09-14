Военкор указал на попытку ВСУ открыть еще один диверсионный участок фронта

Сладков: ВСУ пытаются открыть диверсионный участок фронта в Орловской области

Взрыв на железной дороге в Орловской области стал попыткой Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыть еще один диверсионный участок фронта. На это указал военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале.

«Белгородская и Курская области — мы отжимаем ВСУ от границы, там все силовики, как пальцы — сжаты в кулак. То же самое — в Брянской области», — написал Сладков. Он напомнил, что в Брянской области диверсантам лишь раз удалось подорвать мост, в остальных случаях они терпят неудачи: их убивают и захватывают в плен.

Однако взрыв в Орловской области показал, что противник рассматривает и другие направления для атак. В связи с этим оперштабу региона следует учиться «на собственном горьком опыте» и не допускать подобных происшествий в дальнейшем.

Ранее стало известно, что в Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Погибли два росгвардейца.