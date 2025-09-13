Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:31, 13 сентября 2025Россия

Погибшие при взрыве на железнодорожных путях оказались росгвардейцами

Хинштейн: Погибшие при взрыве на железнодорожных путях оказались росгвардейцами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что погибшие при детонации взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области были сотрудниками Росгвардии.

«Двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один — находится в тяжелом состоянии», — сообщил он, добавив, что пострадавших среди пассажиров нет.

Министерство транспорта Курской области направило к месту инцидента 18 автобусов для перевозки более 450 пассажиров, которые следовали в Курск, до их пункта назначения. Кроме того, из Курска отправились пять бригад Федерального центра медицины катастроф, отметил Хинштейн.

Ранее стало известно, что в Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Несколько поездов были задержаны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Орловской области сообщил подробности взрыва на железнодорожных путях

    В США рассказали об уязвимости Зеленского

    США обсудят инцидент с дронами в Польше с НАТО

    Российский офицер семь месяцев сливал ВСУ координаты подразделений ВС РФ

    «Краснодар» обыграл «Акрон» и вернулся на первое место в РПЛ

    Семью экс-президента Киргизии решили принудительно выселить из дома

    Маск призвал распустить парламент Великобритании

    Западу предсказали раскол из-за требований Трампа

    В США раскрыли новые детали об убийце Кирка

    Умер известный российский бард

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости