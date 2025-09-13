Хинштейн: Погибшие при взрыве на железнодорожных путях оказались росгвардейцами

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что погибшие при детонации взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области были сотрудниками Росгвардии.

«Двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один — находится в тяжелом состоянии», — сообщил он, добавив, что пострадавших среди пассажиров нет.

Министерство транспорта Курской области направило к месту инцидента 18 автобусов для перевозки более 450 пассажиров, которые следовали в Курск, до их пункта назначения. Кроме того, из Курска отправились пять бригад Федерального центра медицины катастроф, отметил Хинштейн.

Ранее стало известно, что в Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Несколько поездов были задержаны.