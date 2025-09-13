Россия
19:16, 13 сентября 2025

В Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях

В Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях, двое погибли
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях, есть две жертвы. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, еще одного человека доставили в больницу в тяжелом состоянии. Предварительно, жертвы и раненый — обходчики железнодорожных путей.

1 июня мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд № 86 Климов — Москва в результате подрыва. Машинист состава успел затормозить, что помогло избежать большего числа жертв.

Президент России Владимир Путин назвал целенаправленным ударом по гражданским подрыв Вооруженными силами Украины (ВСУ) моста в Брянской области. Он подчеркнул, что по всем международным нормам осуществленные Киевом действия называются терроризмом.

