Путин назвал подрыв ВСУ моста в Брянской области целенаправленным ударом по гражданским

Путин: Подрыв моста под Брянском является целенаправленным ударом по гражданским

Подрыв Вооруженными силами Украины (ВСУ) моста в Брянской области является целенаправленным ударом по гражданским. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства подчеркнул, что по всем международным нормам, осуществленные Киевом действия называются терроризмом. По его словам, все преступления, совершенные в отношении гражданских лиц, включая женщин и детей, накануне очередного раунда переговоров России и Украины, проходивших в Стамбуле 2 июня, были направлены на срыв процесса.

«Удар наносился по гражданскому населению намеренно. И это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов», — констатировал Путин.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко доложил Путину, что за медпомощью после теракта в Брянской области обратились 120 пострадавших. На стационарном лечении находятся 35 человек, в том числе трое детей. Пациентов в тяжелом состоянии нет.

Мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд №86 Климов — Москва в ночь на 1 июня в результате подрыва. Машинист состава успел затормозить, что помогло избежать большего числа жертв. По словам главы Следственного Комитета Александра Бастрыкина, бомба для теракта в была снаряжена взрывчаткой иностранного производства.