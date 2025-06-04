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17:02, 4 июня 2025Россия

Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло

Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 120
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 120. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о 118 пострадавших.

«Общее количество, с учетом обращавшихся уже и в более поздний период, пациентов — оказали помощь мы 127 людям, в том числе и родственникам оказывали психологическую помощь», — сказал Мурашко.

По данным министра, на стационарном лечении находятся 35 человек, в том числе трое детей. Пациентов в тяжелом состоянии нет.

Кроме того, 11 россиян уже готовятся к выписке. Ранее были выписаны 29 человек, еще 56 человек получили амбулаторную медицинскую помощь.

«Медицинские организации, оказывающие помощь пострадавшим, полностью обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, запасами крови», — заключил Мурашко.

О том, что в Брянской области неизвестные подорвали мост, который рухнул на пассажирский поезд, следовавший из Климово в Москву, стало известно 1 июня. Семь человек не выжили.

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