Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 120

Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области выросло до 120. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о 118 пострадавших.

«Общее количество, с учетом обращавшихся уже и в более поздний период, пациентов — оказали помощь мы 127 людям, в том числе и родственникам оказывали психологическую помощь», — сказал Мурашко.

По данным министра, на стационарном лечении находятся 35 человек, в том числе трое детей. Пациентов в тяжелом состоянии нет.

Кроме того, 11 россиян уже готовятся к выписке. Ранее были выписаны 29 человек, еще 56 человек получили амбулаторную медицинскую помощь.

«Медицинские организации, оказывающие помощь пострадавшим, полностью обеспечены лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, запасами крови», — заключил Мурашко.

О том, что в Брянской области неизвестные подорвали мост, который рухнул на пассажирский поезд, следовавший из Климово в Москву, стало известно 1 июня. Семь человек не выжили.