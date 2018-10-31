Венгрия отказалась захватывать Закарпатье

Венгрия не стремится захватывать определенные районы Закарпатской области Украины и не будет бороться за предоставление региону автономии. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью Dziennik Gazeta Prawna.

Главу МИД спросили, следует ли в связи с кризисом в отношениях между Киевом и Будапештом опасаться, что «в один прекрасный день в рамках защиты меньшинств венгерские власти решат изменить границу», а венгерское правительство попробует захватить определенные районы Закарпатья или начнет борьбу за предоставление региону автономного статуса.

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«Я всегда отвергаю утверждения, когда нас обвиняют в ревизионизме. Это глупые и ложные инсинуации», — сказал Сийярто, подчеркнув, что Будапешт не придерживается реваншистских настроений.

Министр заверил, что в интересах Венгрии — сильная и демократическая Украина, которая уважает свои международные обязательства и считает национальные меньшинства своими ресурсами. «Мы поддерживаем Украину на многих уровнях. Мы оказываем большую помощь Украине, чтобы она стала сильным государством», — подчеркнул Сийярто.

Нынешний кризис в отношениях Украины и Венгрии спровоцировал инцидент с якобы раздачей венгерским консулом в городе Берегово Закарпатской области паспортов украинским гражданам, хотя, вероятно, это были другие документы. После взаимных обвинений украинский МИД выслал консула из страны. Будапешт применил зеркальные меры.

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