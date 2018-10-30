Венгрия все же пошла на уступки Украине

Венгрия сменила название должности уполномоченного правительства страны по Закарпатской области Украины. Об этом со ссылкой на решение, опубликованное Министерством юстиции Венгрии, сообщает «Европейская правда».

Указ, подписанный вице-премьером страны Жолтом Шемьеном, меняет название должности с «уполномоченного по Закарпатью» на «уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берега (самый восточный регион Венгрии — прим. «Ленты.ру») и Закарпатской области, а также за координацию программы детских учебных заведений Карпатского региона».

Теперь, как отмечается, в названии должности речь идет не о развитии одной лишь Закарпатской области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов. Фактически Будапешт вернул должности уполномоченного предыдущее название, однако теперь к его обязанностям также прибавилась работа с дошкольными учебными заведениями Закарпатья.

Должность уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов в Карпатском бассейне власти Венгрии, решили создать в июне после того, как стало известно о нарушении прав его соотечественников в данном регионе. Министерство иностранных Украины потребовало официальных разъяснений по данному решению.

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