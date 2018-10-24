Украина помирится с Венгрией с помощью «не совсем соответствующего» чиновника

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о том, что в ведомстве будет введена новая должность после того, как Будапешт переименует пост «уполномоченного по Закарпатью», передает в среду, 24 октября, «Интерфакс-Украина».

«Мы договорились, что после изменения названия и его публикации мы в нашем министерстве сделаем не совсем соответствующую, но должность, которая будет покрывать трансграничное сотрудничество», — цитирует агентство Климкина.

4 октября Украина выслала венгерского консула из страны, на что в Венгрии ответили зеркальными мерами.

Конфликт между Киевом и Будапештом обострился в сентябре 2018 года, когда в сети появилось видео, на котором жители Закарпатской области получают венгерские паспорта и приносят клятву верности Венгрии. Позднее выяснилось, что сотрудники консульства выдавали не паспорта, а другие документы.

Также в сентябре глава МИД Венгрии Петера Сийярто был внесен в список врагов Киева на сайте «Миротворец». В ответ в венгерском внешнеполитическом ведомстве уличили украинского президента Петра Порошенко в раздувании экстремистских настроений.

В июне 2018 года власти Венгрии решили ввести должность «уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов в Карпатском бассейне» после того, как стало известно о нарушении прав его соотечественников в данном регионе. МИД Украины потребовал официальных разъяснений по данному решению.

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