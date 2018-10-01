МИД Венгрии обвинил Порошенко в раздувании экстремистских настроений

Пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер обвинил украинского президента Петра Порошенко и другие властные структуры страны в раздувании экстремистских настроений. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

Комментируя внесение главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто в список врагов Украины на сайте «Миротворец», Менцер заявил, что ничего подобного никогда не случалось и служба безопасности министра приняла все необходимые меры. «Однако министр поддерживает каждую из своих предыдущих претензий, как тот факт, что нынешний президент Украины и властные структуры пытаются получить поддержку и голоса, раздувая экстремистские настроения», — сказал пресс-секретарь венгерского МИД.

Он добавил, что «министр иностранных дел Венгрии не может быть запуган и закарпатские венгры, естественно, могут продолжать рассчитывать на Сийярто и его четко определенную, безусловную и решительную поддержку». Действия украинских властей, разжигающих экстремистские настроения в отношении венгерского сообщества, Менцер назвал неприемлемыми ввиду того, что Украина готовится к членству в НАТО и ЕС.

Ранее, 27 сентября, стало известно, что Украина может выдворить консула Венгрии из Закарпатской области из-за инцидента с раздачей венгерских паспортов украинским гражданам.

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