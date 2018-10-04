Венгрия ответила на выдворение своего консула с Украины

Венгрия вышлет из страны украинского консула в качестве ответа на действия Киева. Об этом в четверг, 4 октября, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Origo.

По словам министра, он сообщил послу Украины в Будапеште о том, что у консула есть 72 часа для того, чтобы покинуть страну. Подобная мера стала ответом на признание консула Венгрии в городе Берегово Закарпатской области персоной нон грата, также ему было предписано покинуть территорию Украины в течение трех дней.

В то же время Сийярто выразил мнение, что Украина продолжает обострять конфликт между государствами, а развернувшаяся в этой стране антивенгерская кампания связана с приближением президентских выборов.

4 октября Министерство иностранных дел Украины сообщило послу Венгрии в Киеве Эрно Кешкеню, что венгерскому консулу в городе Берегово необходимо покинуть страну. В МИД также заявили, что рассчитывают, «что венгерская сторона в дальнейшем будет воздерживаться от любых недружественных шагов по отношению к Украине, а ее должностные лица — от нарушений украинского законодательства».

19 сентября украинское государственное информационное агентство «Укринформ» опубликовало видеоролик, на котором, как утверждалось, показана процедура вручения венгерских паспортов жителям Закарпатья. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага, а представители Будапешта просили новоиспеченных граждан «скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства». Позже выяснилось, что в Закарпатье выдавались, вероятнее всего, не паспорта, а другие документы.

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