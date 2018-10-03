Киев попросит Будапешт забрать домой раздававшего венгерские паспорта консула

Министерство иностранных дел Украины в четверг, 4 октября, передаст Венгрии ноту с требованием, чтобы консул в закарпатском городе Берегово, жителям которого раздавали венгерские документы, покинул страну. Об этом 3 октября сообщил глава МИД Павел Климкин, передает УНИАН.

Киев не собирается выдворять консула силой, поскольку украинцы «цивилизованные люди, вежливые», сказал Климкин. «Я предложил Петеру Сийярто (глава МИД Венгрии — прим. «Ленты.ру») его отозвать, — пояснил министр. — Если этого не произойдет, а я так понимаю, что этого не произойдет по причине венгерской позиции, то, соответственно, завтра мы передадим венгерской стороне ноту о том, что он должен покинуть свою работу в Украине и, соответственно, Украину».

Кроме того, в статье на сайте издания «Европейская правда» Климкин написал, что «и господин консул, и его руководители в Будапеште прекрасно знали, что у нас есть возражения против предоставления нашим гражданам второго гражданства». Конституция Украины предусматривает только одно гражданство. «Венгерская сторона должна осознавать, что втихаря раздавая гражданство этническим венграм Украины, она тем самым создает для них потенциальные проблемы. Наличие другого гражданства может вызвать вполне резонные вопросы при назначении на государственные должности, особенно в силовых ведомствах Украины», — подчеркнул глава МИД.

27 сентября Сийярто заявил, что в случае выдворения венгерского консула из Берегово Будапешт вышлет украинского дипломата того же уровня. По его словам, консул в Закарпатье не сделал ничего, нарушающего венгерское или международное законодательство. Двойное гражданство является повседневной практикой в Евросоюзе, и возмущение Киева свидетельствует о том, что Украина несерьезно относится к евроинтеграции и вступлению в НАТО, отметил Сийярто.

19 сентября появилось видео, на котором жители Берегово получают венгерские паспорта, приносят клятву верности Венгрии, а сотрудники консульства советуют им не рассказывать об этом украинским властям. Позже украинские СМИ написали, жителям выдавали не паспорта, а пакет документов, необходимый для получения венгерского гражданства.

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