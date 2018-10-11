Венгрия уличила Украину во лжи

Утверждение о том, что сайт «Миротворец», специализирующийся на составлении реестров «врагов Украины», не имеет никакого отношения к украинскому руководству, является ложным. С подобным заявлением в четверг, 11 октября, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщается на сайте МИД республики.

«Это ложь, что украинское государство не имеет ничего общего с сайтом, на котором перечислены подозреваемые с украинско-венгерским гражданством», — сказал министр.

Сийярто пояснил, что в перечне чиновников Закарпатской области, обладающих двойным гражданством, присутствуют персональные данные, которые можно получить не из открытых источников, а исключительно от правительственных или спецслужб.

«Кроме того, один из руководителей организации, которая руководила экстремистским сайтом, работал в украинских спецслужбах», —сказал министр. «Миротворец» был запущен в 2014 году по инициативе Антона Геращенко, бывшего в то время внештатным советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в ноябре того же года он стал депутатом Верховной Рады.

«Долг украинского государства — защищать своих граждан, но оно явно этого не делает», — добавил Сийярто.

Происходящее на Украине, по мнению Сийярто, является «по сути и целям кампанией ненависти против членов венгерского национального сообщества, которая проводится при государственной поддержке». Он добавил, что президент Украины Петр Порошенко дал согласие на разворачивание кампании в попытке увеличить свою популярность перед президентскими выборами 2019 года.

10 октября посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в связи с публикацией «Миротворцем» списка закарпатских чиновников, обладающих венгерским гражданством, была вызвана в венгерский МИД. Вызов был связан и с появлением на сайте Верховной Рады петиции с требованием депортировать из страны всех граждан с двойным, украинским и венгерским, гражданством. Кроме того, беспокойство у Будапешта вызвали опасения планы Киева создать военную базу в Закарпатской области. Непоп объяснила, что руководство страны не имеет отношения к деятельности «Миротворца» и петиции на сайте Рады, а размещение военной базы в Закарпатье отвечает интересам жителей региона.

Нынешний кризис в отношениях Украины и Венгрии спровоцировал инцидент с якобы раздачей венгерским консулом в городе Берегово Закарпатской области паспортов украинским гражданам, хотя, вероятно, это были другие документы. После взаимных обвинений украинский МИД выслал консула из страны. Будапешт применил зеркальные меры.

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