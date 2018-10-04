Украина обвинила Венгрию в неадекватности

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал неадекватным решение Венгрии выдворить украинского дипломата в ответ на высылку венгерского консула из Закарпатья. Климкин раскритиковал действия Будапешта у себя на странице в Facebook.

«Реакция Венгрии является абсолютно и фундаментально неадекватной. Мы не нарушаем международного права, венгерских законов и вообще действуем, как и положено дипломатам. А нашего дипломата устроим в представительстве МИД в Ужгороде, им там точно нужно усиление», — написал Климкин.

4 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что украинский консул должен в течение 72 часов покинуть страну. Об этом уже проинформирован посол Украины.

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Действия Будапешта стали ответом на то, что Киев объявил персоной нон грата венгерского консула в городе Берегово Закарпатской области, где местные жители получали венгерские документы и давали присягу на верность этой европейской стране. Консулу также предписано покинуть Украину в течение трех дней.

Климкин на брифинге заявил журналистам, что «речь не идет о желании ухудшить отношения с Венгрией», передает РИА Новости. «Наша стратегия — это стратегия жесткого, последовательного, но конструктивного диалога. Мы должны решать все вопросы так, чтобы помогать венгерской общине, должны перехватить инициативу и там, где можно работать с Венгрией, там, где можем важные вещи сделать сами, — будем их делать», — заверил глава МИД.

Сийярто со своей стороны заявил, что Украина продолжает обострять конфликт, а в стране развернулась антивенгерская истерия в преддверии президентских выборов.

«Европейская правда» сообщила, что из Закарпатья высылают дипломата по имени Дьердь Ваш, который участвовал в церемонии присяги и попал на видео с бокалом шампанского. Он является одним из рядовых сотрудников консульства.

19 сентября появилось видео, на котором жители Берегово получают венгерские паспорта и приносят клятву верности Венгрии. При этом сотрудники консульства советуют им ничего не говорить украинским властям. Позже СМИ написали, что жителям выдавали пакет документов, необходимый для получения венгерского гражданства. Украина выступила резко против такой практики, поскольку ее конституция допускает только одно гражданство. В Будапеште ответили, что двойное гражданство —повседневная практика в Евросоюзе, а Украина несерьезно относится к евроинтеграции и вступлению в НАТО.

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