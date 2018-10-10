Венгрия потребовала от посла Украины объясниться лично

Посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызвали в венгерское Министерство иностранных дел в связи с публикацией сайтом «Миротворец» списка закарпатских чиновников, которые обладают венгерским гражданством. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

«Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште после того, как антивенгерская политика Украины достигла нового уровня», — говорится в сообщении.

Государственный секретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр добавил, что вызов украинского посла также связан с появлением на сайте Верховной Рады петиции с требованием депортировать из страны всех граждан с украинским и венгерским гражданством. Он отметил, что на Украине объявили охоту на закарпатских венгров, обнародовав на сайте «Миротворец», занимающимся публикацией информации о «врагах Украины», имена чиновников из Закарпатской области, имеющих венгерское гражданство.

Кроме того, у Будапешта есть опасения относительно создания Киевом военной базы в Закарпатской области. По мнению Мадьяра, это представляет угрозу безопасности жителей региона. «Странно, что это происходит в то время, когда продолжаются боевые действия на востоке Украины», — подчеркнул он.

В свою очередь, посол Украины объяснила, что руководство страны не имеет отношения к деятельности «Миротворца» и петиции на сайте Рады. Непоп добавила, что размещение военной базы в Закарпатье отвечает интересам жителям региона.

«Миротворец» опубликовал личные данные 313 украинских госслужащих, имеющих венгерские паспорта. В списке присутствуют представители почти всех районов Закарпатской области, в том числе Береговского, Виноградовского и столицы области Ужгорода. Также на «Миротворце» выложены данные министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, которого обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Нынешний кризис в отношениях Украины и Венгрии спровоцировал инцидент с якобы раздачей венгерским консулом в городе Берегово Закарпатской области паспортов украинским гражданам. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага, их просили скрывать от украинских госструктур факт получения паспорта. Позже выяснилось, что венгерские дипломаты выдавали не паспорта, а, скорее всего, другие документы.

После взаимных обвинений украинский МИД выслал консула из страны. Будапешт применил зеркальные меры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!