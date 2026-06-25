Раскрыты личности закативших секретную свадьбу с участием Урганта жениха и невесты

Секретную свадьбу с участием Урганта сыграли дочь бизнесмена и сын рыболовного рекордсмена

Раскрыты личности жениха и невесты, которые закатили секретную свадьбу с участием ведущего Ивана Урганта на самом дорогом курорте Казани. Оказалось, что ее сыграли сын рыболовного рекордсмена России и дочка московского бизнесмена, выяснило издание «База».

Свадьба на берегу Волги обошлась паре в более чем 25 миллионов рублей. Отец 20-летней москвички Варвары Волковой владеет бизнесом в сфере противопожарной безопасности, а мама ведет женские курсы по «исполнению желаний через работу со Вселенной».

Отец 28-летнего уроженца Татарстана Тимура Ибрагимова — обладатель рекорда за вылов самого большого судака в России, и его бизнес связан с рыболовными турами и сдачей в аренду домиков на реке Кама.

«База» уточняет, что роскошную свадьбу проспонсировал именно жених: он основал школу по подготовке школьников к ЕГЭ и в 2025 году заработал 1,8 миллиарда рублей с чистой прибылью в 358 миллионов рублей. Отмечается, что Тимур сделал предложение Варваре во французских Альпах, помолвочное кольцо стоило свыше 2,5 миллиона рублей.

Ранее появились фото с тайной свадьбы Дональда Трампа-младшего и модели Беттины Андерсон. Торжество проходило на Багамских островах.