Генпрокурор Украины сообщила об отказе России выдать Януковича

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об отказе России выдать бывшего президента Виктора Януковича, передает РИА Новости.

«Мы подавали [запрос] об экстрадиции, РФ нам отказала. Конечно, мы еще раз будем подавать», — сказала Венедиктова.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова. Санкции предполагают блокировку активов и имущества, а также лишение всех государственных наград.

Янукович был свергнут в 2014 году в результате массовых акций протеста, известных как Евромайдан. Он бежал в Россию. В январе 2019 года суд в Киеве заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы за государственную измену. Сам Янукович называл судебный процесс политическим заказом.

Кроме того, в 2020 году суд заочно арестовал бывшего президента по делу об узурпации власти.