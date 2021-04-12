Януковичу отказали в участии в суде по делу о госизмене

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда Украины отказал бывшему президенту Виктору Януковичу в участии при рассмотрении кассации по делу о госизмене. Об этом пишет ТАСС.

«Рассматривая ходатайство относительно обеспечения участия осужденного при рассмотрении уголовного производства в режиме видео-конференц-связи в порядке международной правовой помощи, КУС ВС отказал в его удовлетворении, указав, что во время досудебного расследования в этом уголовном производстве РФ ранее уже отказывала в предоставлении помощи», — сказано в сообщении Верховного суда.

Ранее офис Генерального прокурора Украины сообщил о возможности Киева начать процедуру экстрадиции Януковича из России.

Виктор Янукович был свергнут в 2014 году в результате массовых антиправительственных выступлений, получивших название Евромайдан. Политик бежал в Россию. На Украине его заочно приговорили к тюрьме за государственную измену. В 2020 году суд заочно арестовал Януковича по делу об узурпации власти.