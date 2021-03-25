Украина сообщила о возможности начать процедуру экстрадиции Януковича

Офис Генерального прокурора Украины сообщил о возможности Киева начать процедуру экстрадиции из России бывшего президента страны Виктора Януковича. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале украинского ведомства.

Отмечается, что запуск этой процедуры стал возможен после того, как Печерский районный суд Киева оставил в силе решение о заочном аресте политика по делу об узурпации власти. Теперь обвинение намерено обратиться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести экономические санкции против Януковича и высокопоставленных чиновников из его окружения, в том числе бывшего премьер-министра страны Николая Азарова и экс-генпрокурора Виктора Пшонки.

Янукович был свергнут и бежал в Россию в 2014 году в результате массовых антиправительственных выступлений на Украине, получивших название Евромайдан. На родине политика заочно приговорили к тюрьме за государственную измену. В 2020 году суд заочно арестовал его по делу об узурпации власти. Все поданные защитой апелляции были отклонены.