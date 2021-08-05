На Украине назвали Россию постоянным риском из-за «Северного потока-2»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что страна не останется без газа после запуска «Северного потока-2», однако в интервью изданию «Новое время» назвал Россию постоянным риском.

По его словам, Киев имеет четкое понимание и стратегию энергетической безопасности после введения газопровода в эксплуатацию. Данилов добавил, что «громкие заявления» Москвы имеют под собой внутриполитические обоснования и обусловлены процессами, происходящими в государстве.

«У нас есть четкое понимание и стратегия нашей энергетической безопасности, и мы все эти вопросы отрабатываем. Но мы не должны расслабляться. Россия для нас — постоянный и ежеминутный риск», — заключил Данилов.

Ранее бывший глава правления компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал причины провала Украины в борьбе с «Северным потоком-2». По его мнению, это обусловлено потерей Киевом статуса «любимца» США. По его словам, страну не ждут на Западе, поскольку она является проблемой и угрозой поражения. Коболев призвал украинскую администрацию бороться за восстановление статуса, чтобы минимизировать риски от запуска газопровода.

