Пушков назвал последствия назначения спецпосланника по «Северному потоку-2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал последствия назначения в США Амоса Хохштейна спецпосланником по «Северному потоку-2». Он написал об этом в своем Telegram-канале.

По его словам, США будут, скорее всего, противиться вводу газопровода в действие, раз не сумели помешать его сооружению.

«И обставят его функционирование таким рядом условий и требований, которые будут иметь целью максимально ограничить его позитивный эффект для России. Назначение является сигналом конгрессу, где сложилась двухпартийная коалиция против проекта, а также Польше, прибалтам, Украине и прочим недовольным сооружением "Северного потока-2", что администрация США не намерена пускать развитие ситуации на самотек, а будет активно влиять на нее», — пояснил сенатор.

Материалы по теме Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает? Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?

Пушков добавил, что в свое время США назначили спецпредставителем по Украине Курта Волкера, который «всячески поощрял срыв Минских соглашений со стороны Киева». По его словам, оснований надеяться на то, что сейчас будет иначе, нет. США не раз открыто называли своей задачей «противодействие российским интересам», напомнил сенатор.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая назначение спецпосланника США по «Северному потоку-2», заявила, что Москва готова к диалогу, но будет отталкиваться от реальных действий американской стороны. По мнению Захаровой, многие громкие назначения в органах власти США на деле не оказывали большого влияния на российско-американские отношения.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил назначение Амоса Хохштейна на новую должность: он займет пост старшего советника Госдепа по вопросам энергетики.

9 августа стало известно, что бывший советник президента США Джо Байдена Амос Хохштейн получил назначение на пост спецпосланника Госдепа по вопросам реализации проекта «Северный поток-2». Хохштейн известен своим критическим отношением к строительству газопровода. Источники в президентской администрации заявили, что таким образом Байден хочет повысить контроль за реализацией проекта.