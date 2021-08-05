Пушков ответил на требование Запада отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

Западу надо начать с себя, а потом уже что-то требовать от других, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в ответ на требование западных стран об отзыве признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее заявление сенатор сделать в своем Twitter.
«Им надо бы начать с себя — отказаться от фактического, а затем и официального признания Косова. Иначе это выглядит не как принцип, а как защита геополитического клиента в лице Грузии», — отметил он.
В свою очередь, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Россия никакого признания отзывать не будет, сообщает РИА Новости. Его коллега, депутат Леонид Калашников отметил, что авторы обращения прекрасно осознают, что Москва не станет выводить свои войска.
Ранее в четверг Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. В заявлении, распространенном Совбезом ООН, требуют вывода российских войск.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия направила войска в самопровозглашенную Южную Осетию и попыталась вернуть регион под свой контроль. В ситуацию вмешалась Россия, после чего грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позже в том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.