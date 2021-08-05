Пушков ответил на требование Запада отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

Западу надо начать с себя, а потом уже что-то требовать от других, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в ответ на требование западных стран об отзыве признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее заявление сенатор сделать в своем Twitter.

«Им надо бы начать с себя — отказаться от фактического, а затем и официального признания Косова. Иначе это выглядит не как принцип, а как защита геополитического клиента в лице Грузии», — отметил он.

В свою очередь, депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Россия никакого признания отзывать не будет​​​, сообщает РИА Новости. Его коллега, депутат Леонид Калашников отметил, что авторы обращения прекрасно осознают, что Москва не станет выводить свои войска.

Ранее в четверг Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. В заявлении, распространенном Совбезом ООН, требуют вывода российских войск.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия направила войска в самопровозглашенную Южную Осетию и попыталась вернуть регион под свой контроль. В ситуацию вмешалась Россия, после чего грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позже в том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.