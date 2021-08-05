В Госдуме отреагировали на призыв к России из-за Абхазии и Южной Осетии

Страны, призвавшие вывести российских военных из Абхазии и Южной Осетии, занимаются пропагандой против мира, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Его слова передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Это дежурное пропагандистское заявление, и, мне кажется, нам не нужно обращать на него никакого внимания. Никакого отзыва — ни признания, ни наших военнослужащих, находящихся на территории Южной Осетии и Абхазии, конечно, не будет, и те, кто это заявление подписывал, это прекрасно понимают», — сказал парламентарий.

Депутат напомнил, что российские военные находятся там ради гарантии мира и безопасности.

Ранее в четверг семь западных стран призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. В заявлении, распространенном Совбезом ООН, требуется вывод российских войск. Документ подписали Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия направила войска в самопровозглашенную Южную Осетию и попыталась вернуть регион под свой контроль. В ситуацию вмешалась Россия, после чего грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позже в том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.