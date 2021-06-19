Грузия попросила Турцию о поддержке в вопросе «оккупации» Абхазии и Южной Осетии

Грузия попросила поддержки со стороны Турции как по ситуации в Абхазии и Южной Осетии, так и в вопросах, связанных с интеграцией страны в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает «Интерфакс-Украина».

Комментируя выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на открытии в Анталии дипломатического форума, политик отметил, что для Тбилиси крайне важно, когда со стороны Анкары, как стратегического партнера, звучит заявление о неприемлемости «оккупации грузинских территорий».

По его словам, в ходе недавнего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Турцию грузинская сторона получила твердые гарантии поддержки страны «во всех форматах». «Мы видим конкретные результаты этого», — сказал Залкалиани. Позиция Турции по Грузии была «очень четкой» и в ходе недавнего саммита НАТО в Брюсселе, добавил он.

1 июня Эрдоган заявил, что Турция «твердо поддерживает интеграцию Грузии в евроатлантические организации».

В августе 2008 года Грузия ввела войска в Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Россия официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии. Позднее о признании Южной Осетии заявили Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. О признании Абхазии, помимо этих четырех стран, заявляло Вануату. В 2018 году независимость двух республик признала Сирия.

Закон Грузии «Об оккупированных территориях» устанавливает особый правовой режим на территориях Абхазии и Южной Осетии. В документе они фигурируют как Абхазская автономная республика и Цхинвальский регион. Одно из основных положений закона состоит в том, что Россия объявлена государством, осуществляющим военную оккупацию этих территорий.