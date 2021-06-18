Порошенко обсудит в Турции противодействие «российской агрессии»

Пятый президент Украины и председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко отправится в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме под эгидой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Поездка состоится 18-20 июня, сообщается в Twitter-аккаунте его партии.

Порошенко намеревается поднять широкий круг вопросов в сфере безопасности, в частности меры противодействия «российской агрессии».

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Кроме того, он примет участие в двусторонних встречах с главами внешнеполитических ведомств государств-членов НАТО. Порошенко обсудит с ними процесс получения Украиной Плана действий по членству, а также ускорение европейской интеграции.

Мероприятие также посетят министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его первый заместитель Эмине Джапарова.

1 июня стало известно, что должность заместителя руководителя офиса президента Украины по внешней политике занял бывший посол Украины в Турции Андрей Сибига. Он займется «широким спектром вопросов внешней политики и развития стратегического партнерства» двух стран.

В начале апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле подчеркнул, что необходимо углублять военное и экономическое сотрудничество двух стран. «Мы защищаем территориальную целостность Украины и ее суверенитет», — заявил турецкий лидер.