Порошенко заявил о благоприятном моменте для получения плана по членству в НАТО

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что для страны настал очень благоприятный момент для получения плана действий по членству (ПДЧ) НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина».

Если украинская власть будет действовать нерешительно, то необходимо «развернуть народную инициативу», отметил Порошенко. «Продемонстрировав решительность всем странам-членам НАТО, мы можем выйти на желаемый результат», — сказал он.

Ближайший саммит Североатлантического альянса может состояться уже в июне, и Киев должен поднять там эту тему, полагает бывший президент.

«Нам надо поставить вопрос — и сегодня для этого очень благоприятный момент — чтобы стране был предоставлен план действий для членства в НАТО», — заключил Порошенко.

Ранее за предоставление Украине ПДЧ высказались Литва и Латвия.