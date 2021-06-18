Эрдоган раскрыл одну из тем переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с журналистами во время визита в Баку раскрыл одну из возможных тем запланированных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит газета Hurriyet.

По словам главы республики, он может обсудить с Путиным проект Зангезурского коридора через территорию Армении, чтобы обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой.

Как считает Эрдоган, у России нет намерения задержать проект создания коридора, Москва, напротив, его поддерживает. «Алиев проводит переговоры, и, если будет нужно, то в ближайшее время я проведу переговоры с Путиным», — сказал турецкий лидер.

17 июня Эрдоган заявил, что запланировал встречу с Путиным. Он упомянул об этом, рассказывая журналистам, что с российским главой скоро проведет переговоры президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Скоро и я встречусь с Путиным», — отметил турецкий лидер.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку предпринимает «практические действия» по созданию Зангезурского коридора. До этого он пригрозил Армении решить вопрос с Зангезурским коридором «при помощи силы». Транспортная линия должна пройти через территорию Армении и связать Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванской автономной республикой.