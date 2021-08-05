Мир
 
Последние новости
В ООН отказались комментировать призыв ВОЗ приостановить ревакцинацию
Danone займется растениями
Роспотребнадзор рассказал о способах определить штамм коронавируса у зараженного
Женщина полгода жила с непогребенным телом матери и получала ее пенсию
На Украине заявили о катастрофе из-за Зеленского
Россиян предупредили о более долгом и тяжелом лечении «дельта»-варианта COVID-19
Госдеп США начал поиск подаренной Помпео бутылки виски за шесть тысяч долларов
Перепутавший музыку на выступлении российских синхронисток диджей заплакал
Сбившая троих детей в Москве девушка расплакалась во время суда
Новости партнеров
Прослушать новость

Россию призвали отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Семь западных стран призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Заявление с требованием распространил СБ ООН, приурочив его к годовщине событий 2008 года.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию...без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинский территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии»,— говорится в заявлении.

Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания осудили Россию за военное присутствие в республиках. По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, независимость республик является реальностью, которую невозможно игнорировать.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия направила войска в самопровозглашенную Южную Осетию и попыталась вернуть регион под свой контроль. В ситуацию вмешалась Россия, после чего грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позже Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В офисе Зеленского случайно признали независимость Абхазии
Грузия попросила Турцию о поддержке в вопросе «оккупации» Абхазии и Южной Осетии
В НАТО оценили возможность возвращения к нормальным отношениям с Россией