Россию призвали отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии

Семь западных стран призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Заявление с требованием распространил СБ ООН, приурочив его к годовщине событий 2008 года.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию...без промедления вывести свои войска и силы безопасности, а также пересмотреть признание так называемой независимости грузинский территории Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии»,— говорится в заявлении.

Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания осудили Россию за военное присутствие в республиках. По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, независимость республик является реальностью, которую невозможно игнорировать.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия направила войска в самопровозглашенную Южную Осетию и попыталась вернуть регион под свой контроль. В ситуацию вмешалась Россия, после чего грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позже Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

