В офисе Зеленского случайно признали независимость Абхазии

В офисе президента Украины Владимира Зеленского случайно признали независимость Абхазии. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Сотрудники пресс-службы главы государства опубликовали заметку, в которой сообщалось о визите Зеленского в Грузию. Изначально она носила заголовок «Президент ознакомился с ситуацией на границе с Абхазией», что звучало как фактическое признание независимости республики.

Абхазский дипломат Кан Тания успел поблагодарить Зеленского за признание суверенитета страны. Однако впоследствии в офисе президента исправили в сообщении слово «граница» на «линия оккупации».

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия направила войска в самопровозглашенную Южную Осетию и попыталась вернуть регион под свой контроль. В ситуацию вмешалась Россия, после чего грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.