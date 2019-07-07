Россию призвали отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принял резолюцию, в которой Россию призывают отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ, который подготовила грузинский депутат София Кацарава, поддержали 50 членов делегаций, пятеро выступили против, еще девять парламентариев воздержались. В резолюции Москву обвинили в «оккупации» и попытках «фактической аннексии» двух стран. Также авторы документа указали на якобы имеющие место в Абхазии и Южной Осетии нарушения прав человека, судебные преследования по политическим мотивам и дискриминацию по этническому признаку.

В российской делегации отметили, что признание республик в 2008 году произошло в рамках норм международного права. «Россия признала Абхазию и Южную Осетию на основе свободного волеизъявления абхазского и югоосетинского народов, руководствуясь положением Устава ООН, декларацией ООН 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами», — сказал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его словам, обе республики состоялись как суверенные государства, создав все необходимые государственные институты.

6 июля стало известно, что в ОБСЕ поддержали проект антироссийской резолюции, подготовленный Украиной. В нем, в частности, осуждаются действия России в Крыму, а также факт задержания украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия направила войска в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь вернуть регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. В том же месяце Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии.

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